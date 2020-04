Magazine Mandetta vai publicar livro pela Companhia das Letras Na obra, ainda sem título, o ex-ministro contará semana a semana, os cerca de 100 dias em que esteve à frente do Ministério

Demitido por Bolsonaro em 16 de abril, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta assinou contrato com a Companhia das Letras para a publicação de seu livro. O lançamento deve ser no início do segundo semestre. Na obra, ainda sem título, Mandetta contará semana a semana, os cerca de 100 dias em que esteve à frente do Ministério. Seu maior desafio nesse período foi...