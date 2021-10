Marjorie Estiano ruiva e de cabelo curto. Cauã Reymond de cachos e tiara. Destaques no elenco atual da Globo, os atores estrearam na emissora em "Malhação" e ambos fizeram grande sucesso com seus personagens.

Ela, a vilã Natasha, da inesquecível Vagabanda, e ele como Maumau, o atrapalhado amigo do protagonista Pedro (Henri Castelli).

Além deles, muitos outros atores foram descobertos em "Malhação", projeto que surgiu em 1995 destinado ao público adolescente e inaugurando um novo conceito na Globo, mais próximo ao formato da soap opera, as novelas tradicionais americanas que não têm prazo para acabar.

No caso do seriado teen, o fim chegou. Após 25 anos de existência, a Globo suspendeu uma nova leva de episódios do projeto em 2022 --desde o início da pandemia são exibidas reprises de temporadas na faixa.

"O que vai marcar as gerações agora? Nossos ídolos de 'Malhação' marcam nossa idade, fase, paixões... Estou desolada!", escreveu a atriz Fernanda Nobre, a mimada e malvada Bia das temporadas exibidas entre 2000 e 2003.

Em mais de duas décadas, a novela teen foi palco de muitos personagens que já entraram para a história da teledramaturgia nacional como Nathasha, Maumau e Bia, mas também Mocotó (André Marques), Cabeção (Sérgio Hondjakoff), Yasmin (Mariana Rios), Fatinha (Juliana Paiva) e outros.

A seguir, confira personagens icônicos da série:

1- MOCOTÓ (ANDRÉ MARQUES) Quando "Malhação" estreou, lá em abril de 1995 --e ainda se passava em uma academia de ginástica (o que explica o título da novela)-- ele já estava lá: Mocotó, o personagem paquerador e que gostava de contar vantagens entre os amigos.

"Um ciclo dessa série termina e serei eternamente grato por tudo que vivemos juntos! Nela comecei minha carreira e dei vida ao eterno Mocotó", escreveu Marques no Instagram. "Muitas vidas e muitas histórias rolaram aqui, bichooo!", completou ele, que ficou de 1995 a 2000 na novela (só esteve fora em 1997).

2 - ÉRICA (SAMARA FELIPPO) Ao lado de Roger Gobeth, Samara Felippo formou um dos casais mais queridos de "Malhação": Érica e Touro. Ao longo da trama, exibida ente 1999 e 2000, a personagem da atriz descobria ser portadora do vírus da Aids.

A temporada foi a primeira de "Malhação" fora da academia. O colégio Múltipla Escolha passou a ser o principal cenário da história.

Com 1,4 milhão de seguidores no Instagram, Samara Felippo tem uma postura ativista nas redes sociais, plataforma em que discute machismo e racismo. Ela já denunciou situações de preconceito racial vividas pelas suas filhas.

3 - CABEÇÃO (SERGIO HONDJAKOFF) Espécie de substituto natural de Mocotó, Cabeção entrou em 2000 na novela e ficou na trama por seis temporadas. "'Malhação' acabou... (snif). Esse personagem que até hoje não saiu de dentro de mim", lamentou ele nas redes sociais.

Diferentemente de André Marques que conseguiu consolidar a sua carreira como apresentador na Globo, Hondjakoff nunca mais teve um trabalho com a repercussão de Cabeção. Fez alguns filmes e novelas e participou em 2020 do reality Made In Japão, da Record, mas acabou voltando à mídia por causa das polêmicas em sua vida pessoal.

A mais recente deles aconteceu em agosto deste ano quando o ator mentiu ao dizer que não estava internado em uma clínica psiquiátrica que foi interditada por mater pacientes em cárcere privado. Ele admitiu dias depois que havia mentido.

4 - BIA (FERNANDA NOBRE) Mimada e sem receio de dizer o que pensa, Bia entrou na novela em 2000. Sem dó nem piedade, ela costumava despejar críticas em Cabeção.

"Foram quase 4 anos da malvada mais irritante e apaixonante dos anos 2000! Dizer que me odiava era elogio dos mais especiais!", afirmou Fernanda Nobre em publicação nas redes sociais.

Após "Malhação", a atriz seguiu fazendo novelas e se destacou no teatro. Em 2016, foi indicada ao Prêmio Shell por sua atuação na peça "O Corpo da Mulher como Campo de Batalha". Ela vai voltar às novelas em "Um Lugar ao Sol", que estreia na Globo em novembro.

5 - MAUMAU (CAUÃ REYMOND) Estreia de Cauã Reymond na TV, Maumau entrou em "Malhação" em 2002 e logo formou uma dupla com Cabeção. Os dois compraram o famoso Ogromóvel, um Chevette dos anos 1980, que permaneceu na série mesmo após a saída de ambos.

"Lembro que fiz o teste com um amigo e achei que ele passaria e não eu. Quando recebi a notícia, pensei: 'Oba! Agora sou um assalariado!'", afirmou o ator em entrevista ao Video Show em 2015.

Reymond teve de deixar "Malhação" em 2003 para fazer a novela "Da Cor do Pecado", que estreou no início de 2004. Desde então, ele fez vários papéis de destaque na Globo como "A Favorita" (2008), "Avenida Brasil" (2012), e a série "Dois Irmãos" (2017). Será o protagonista da nova novela inédita das 21h da emissora, "Um Lugar ao Sol", que estreia em novembro.

6 - NATASHA (MARJORIE ESTIANO) Muito antes de dar vida à médica Carolina na série "Sob Pressão", Marjorie Estiano ficou conhecida do público na pele de uma jovem rebelde que tocava baixo e cantava na popular Vagabanda. Apaixonada por Gustavo (Guilherme Berenguer), Natasha fazia de tudo para separá-lo de Letícia (Juliana Didone), a mocinha da trama.

A Vagabanda era formada ainda por Catraca (João Velho), outro personagem querido pelo público. Exibida em 2004 até o início de 2005, a temporada foi uma das mais bem-sucedidas de "Malhação". Chegou a marcar 42 pontos de audiência e superar os índices das novelas das seis e das sete.

As músicas da banda fizeram sucesso e abriram as portas para Marjorie mostrar o seu lado cantora e lançar álbuns.

7 - RAFA (ÍCARO SILVA) Na mesma temporada da Vagabanda, Ícaro Silva entrou em "Malhação" como Rafa, novo companheiro de quarto de Cabeção. O personagem ficou por três temporadas na história.

Divertido e atrapalhado, ele ficou com o famoso Ogromóvel após a saída de Cabeção. Rafa dividiu o carro com Bodão (Bernardo Mendes).

O ator estará em "Verdades Secretas 2", que estreia dia 20 de outubro no Globoplay, e em "Cara e Coragem", novela das sete da Globo prevista para 2022.

8 - YASMIN (MARIANA RIOS) "Jesus, apaga a luz". Quem não se lembra do bordão que ficou famoso na boca de Yasmin, personagem de Mariana Rios, que entrou em "Malhação" em 2007?

Ela se destacou na história formando uma dupla com Nathalia Dill, intérprete de Debora, ambas vilãs que conquistaram o público.

Primeiro papel de Rios na TV, ela já contou que só passou no teste para "Malhação" porque pediu para cantar durante a avaliação. Depois da novela, a atriz fez outros trabalhos na TV e também vem se dedicando à sua carreira musical.

9 - FATINHA (JULIANA PAIVA) Com seu jeito espevitado, Fatinha fez sucesso na temporada de "Malhação" de 2012/2013. A atriz já tinha se destacado antes na TV como a Val, de "Ti Ti Ti" (2010-2011).

Em 2014, ela voltou para "Malhação:Sonhos" para fazer uma participação especial. Fatinha retorna grávida de gêmeos e casada com Bruno (Rodrigo Simas). Ela pede para Nando (Leo Jaime) ser padrinho dos seus filhos.

Juliana Paiva fez vários papéis de sucesso após a novela teen como Cassandra, de "Totalmente Demais" (2015), além de ter protagonizado "Salve-se Quem Puder" (2020-2021), ao lado de Déborah Secco e Vitória Strada.

10 - PERINA - PEDRO (Rafa Vitti) e KARINA (ISABELLA SANTONI) Muitos casais fizeram sucesso ao longo dos 25 anos de "Malhação", mas um dos mais divertidos e queridos pelo público foi o formado por Pedro (Rafa Vitti) e a "esquentadinha" Karina (Isabella Santoni) em "Malhação Sonhos" (2014), que é reprisada atualmente na Globo.

O público torceu muito para que os dois ficassem juntos usando a hashtag #Perina nas redes sociais. Depois da novela, os dois atores tiveram sucesso em outros projetos. Ela está na série policial "Dom", e ele vai protagonizar a próxima novela das seis da Globo, "Além da Ilusão", em que fará par com Larissa Manoela.

11 - AS FIVE Escrita por Cao Hamburger, "Malhação: Viva Diferença", exibida entre 2017 e 2018, conseguiu ser sucesso de crítica e público. Pela primeira vez, a história se passou em São Paulo e abordou os dramas e aventuras de cinco adolescentes: Ellen (Heslaine Vieira), Lica (Manoela Aliperti), Tina (Ana Hikari), Benê (Daphne Bozaski) e Keyla (Gabriela Medvedovski).

Foi tão bem-sucedido que as protagonistas ganharam uma série derivada, "As Five", que estreou no Globoplay e já tem uma segunda temporada garantida. Além disso, a produção será exibida na Globo a partir de 26 de outubro.