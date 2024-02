Magazine Mais de 10 blocos vão participar do Carnaval de rua em Palmas Os bloquinhos vão se apresentar entre os dias 10 e 13 de fevereiro em pontos espalhados pela capital

As ruas de Palmas irão contar com apresentações de blocos de rua durante o Carnaval. Este ano, 15 grupos inscritos no edital Nº 1/FCP/2024 de apoio aos blocos, foram autorizados a se apresentarem em pontos espalhados pela capital. A gestão teve que autorizar os blocos porque os eventos vão acontecer em estacionamentos ou vias públicas da cidade. A Secretaria de Des...