Magazine Madrugada no BBB tem DR, papo sobre Luana Piovani e plantão no Big Fone Na noite deste domingo (30) haverá uma nova dinâmica para o Paredão. Além da indicação do líder Abravanel, Scooby, o imunizado da semana, poderá dar um voto assim como o indicado do Anjo

A madrugada do Big Brother Brasil foi agitada. Teve papo sobre ex, plantão para tentar atender o Big Fone e até discussão entre duas participantes. Arthur resolveu passar boa parte da noite ao lado do Big Fone esperando que ele tocasse, mas não foi dessa vez que esse artifício do jogo aconteceu. Até uma bronca da produção rolou após a voz misteriosa dizer ...