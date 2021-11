Magazine Madonna lamenta que mansão que foi sua agora tem um cachorro como propietário O dono da casa é um pastor alemão chamado Gunther VI, e está sendo vendida pelo triplo do preço

A cantora Madonna, 63, usou os Stories do Instagram, nesta quinta-feira (18), para lamentar que uma mansão que já foi dela hoje pertence a um pastor alemão chamado Gunther VI, e está sendo vendida pelo triplo do preço. "Quando você descobre que um cachorro está vendendo sua antiga casa pelo valor três vezes maior do que o que você vendeu", escreveu a artista na leg...