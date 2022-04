Magazine Maíra Cardi presenteia filho de P.A. após atleta apoiar Arthur no BBB "É uma forma de agradecimento. Obviamente que amor não se paga, carinho não se paga, amizade não se paga", disse a ex-bbb

Maíra Cardi, 38, a esposa de Arthur Aguiar, resolveu agradecer a amizade do atleta Paulo André para com Arthur dentro do BBB 22. Em vídeo publicado nesta sexta-feira (8), ela relembra o momento em que Arthur voltou para a casa após ser "eliminado" em um paredão falso, e os abraços que ele recebeu de P.A. "Ontem fiquei muito emocionada com a volta do Arthur e...