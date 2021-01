Magazine Músico Léo Pinheiro lança online clipe com nova composição “Tem Alguém aí” Canção fala sobre amor e, para o artista, mostra o grito de todos em busca de carinho, nesse momento de pandemia

Com o lançamento de uma nova música, marcado para esta quinta-feira, 28, o cantor Léo Pinheiro entra em uma nova fase de sua carreira. O novo clipe musical “Tem alguém aí” estará disponível no canal do artista no YouTube, Aquele Leo, a partir das 21 horas. Essa produção conta a história de um casal, que por algum motivo se separa, e o público acompanha vários m...