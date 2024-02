Magazine Músicas de Michael Jackson são vendidas por R$ 3 bi em maior transação da história Segundo estimativas da Billboard, o catálogo do rei do pop gera cerca de US$ 75 milhões por ano

O grupo Sony Music adquiriu metade do catálogo de Michael Jackon por US$ 600 milhões (R$ 2,9 bilhões). De acordo com o site Variety, é o maior acordo da história para a compra de ativos de um único músico. O catálogo do cantor é estimado em US$ 1,2 bilhão (R$ 5,9 milhões) e inclui títulos de outros artistas, como Sly & the Family Stone, Jerry Lee Lewis, Jackie...