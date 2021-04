Magazine Música “Essa Terra é Minha”, da indígena do Tocantins Narubia Werreria, no programa “Falas da Terra” O Programa da Rede Globo vai ao ar na próxima segunda, 19, e no no mesmo dia, a canção será lançada também no Youtube Nativa

Nesta segunda-feira, 19, o programa especial da Rede Globo, “Falas da Terra”, apresentará a canção “Essa Terra é Minha”, da compositora indígena Narubia Werreria. A música traz uma indígena do povo Iny, da Ilha do Bananal, no Tocantins. Narubia que compôs, produziu e também canta a música fará uma participação especial no programa, ao lado dos cantores indígenas T...