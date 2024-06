Magazine Música de Zé Felipe é derrubada do Spotify, e Virginia reclama Pelas redes sociais, a empresária e mulher do sertanejo, Virginia Fonseca, lamentou o ocorrido

Lançada na última semana, a música "Desilusão MTG", de Zé Felipe, MC Jacaré e Loiriin Prod, foi derrubada do Spotify. A canção aparecia dentre as 30 mais executadas, mas acabou sumindo da plataforma. Pelas redes sociais, a empresária e mulher do sertanejo, Virginia Fonseca, lamentou o ocorrido. Segundo ela, o problema seria falta de autorização e já está sendo resol...