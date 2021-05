Magazine Mônica Martelli posta foto com filhos de Paulo Gustavo e diz que seu 'sorriso voltou' 'Amanhã é meu aniversário e eu ganhei de presente estar com esses dois tesouros, fruto do amor do Paulo Gustavo e Thales', disse a artista em uma publicação nas redes sociais

Grande amiga do ator Paulo Gustavo, Mônica Martelli, 52, fez uma postagem no Instagram neste domingo (16) ao lado dos filhos do humorista Gael e Romeu, de um ano. Junto às imagens, ela compartilhou uma mensagem na qual enaltecia a alegria de ter os meninos por perto. "Amanhã é meu aniversário e eu ganhei de presente estar com esses dois tesouros, fruto do amor d...