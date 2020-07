Magazine Mãe e irmã de Felipe Araújo foram contaminadas com a Covid-19 De acordo com a assessoria do cantor, Felipe não foi infectado com o novo coronavírus

A assessoria do cantor Felipe Araújo confirmou que a mãe e uma das irmãs dele testaram positivo para Covid-19. O sertanejo, de acordo com a assessoria, não foi infectado pelo novo coronavírus. Segundo o G1 Goiás, a mãe Neusania Ana Nascimento e a irmã Gabriela Nascimento foram infectadas em junho e agora já se encontram recuperadas da doença. Elas seguiram as r...