Magazine Mãe de MC Kevin diz que herança ficará para neta de cinco anos Valquíria Nascimento disse em entrevista que não haverá briga judicial pela herança do músico

Mãe do cantor Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, 23, morto ao cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro, Valquíria Nascimento disse em entrevista ao Domingo Espetacular (Record) que não haverá briga judicial pela herança do músico. Segundo ela, o valor deverá ficar com a neta, Soraya Nascimento Gusmão, 5. "Não tem briga pela herança, não tem briga com a ...