Magazine Márcio Garcia diz que tem segurado o choro nas audições do The Voice Kids Diferente de outras edições nas quais o apresentador ficava ao lado dos familiares, agora ele consegue vê a reação deles e interagir por meio de uma TV

Prestes a estrear como apresentador do The Voice Kids (TV Globo), Márcio Garcia, 51, diz que demorou apenas 30 segundos para aceitar o convite de Boninho, diretor do núcleo de realities, para comandar o programa. Ele vai comandar reality musical ao lado de Thalita Rebouças e dos técnicos Carlinhos Brown, Gaby Amarantos e Michel Teló. A data de estreia ainda não foi i...