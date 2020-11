Magazine Luzes de Natal são acesas nas avenidas de Palmas Avenida Teotônio Segurado recebeu mais de 500 arabescos e portais iluminados com fios de led

A tradicional iluminação de Natal nas avenidas da Capital, que começou a ser montada no início do mês, teve seu acendimento na noite da última sexta-feira, 27. Para marcar o momento, segundo a Prefeitura de Palmas, estiveram entre as avenidas LO 05 e 07 o Papai Noel e a Rainha do 28º Arraiá da Capital, Waldenicy Souza, da junina Matutos da Noite. No último dia 18...