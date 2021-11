Luma de Oliveira, 56, é madrinha de uma onça resgatada ainda bebê, com fome e desidratada. Nesta quarta (10), a modelo publicou fotos e vídeos ao lado do animal, que estava sedado porque tinha acabado de fazer um check-up.

Na legenda, Luma afirmou que foi até Goiás no domingo (7) para levar a onça, batizada com o nome de Coragem, a um recinto construído dentro do Instituto Onça-Pintada, e que foi patrocinado pela modelo. "Muitas árvores, açude para nadar, muita área verde para correr e, assim, poder preservar ao máximo sua natureza selvagem", escreveu ela.

A modelo também afirmou que a história da onça a comoveu e, por isso, ela quis ajudá-la. "De lá para cá aprendi mais sobre a importância da espécie. Gostar e apreciar não basta. Nós, como sociedade, também podemos ajudar, cuidar e proteger para que não entre em extinção."

"Foi lindo, foi mágico, foi engrandecedor", concluiu ela.