Magazine Luiza, dupla de Maurílio, se emociona e é amparada em velório do cantor

Amigos e familiares se despedem nesta quinta-feira (30) do sertanejo Maurílio, em velório que acontece na Câmara de Vereadores de Imperatriz, cidade onde o artista nasceu, no Maranhão. A cantora Luiza, primeira voz da dupla com o cantor, esteve presente no local e, emocionada, foi amparada por amigos e pela namorada, a ex-BBB Marcela MC Gowan. Em vídeo, publicado pelo j...