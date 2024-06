Magazine Ludmilla anuncia shows de 'Numanice' após cancelar turnê em estádios Cantora divulgou as 19 datas da nova excursão, dedicada ao pagode, incluindo 11 capitais do Brasil e duas cidades do exterior

Após cancelar a turnê ""In The House", Ludmilla anunciou nesta terça-feira (4) as datas e as cidades que vão receber shows de sua nova excursão. A cantora vai pegar a estrada com a apresentação "Numanice", baseada nos três volumes de sua obra dedicados ao pagode. O cartaz publicado por Ludmilla nas redes sociais revela shows em 19 cidades, incluindo duas datas no ext...