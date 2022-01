Magazine Luciano, primeiro eliminado do BBB 22, recebe diagnóstico positivo para a Covid A informação foi divulgada nesta sexta (28) pela apresentadora Ana Clara Lima, 24, que entrevistaria o ex-BBB no quadro "Fora da Casa" do Rede BBB, transmitido no Gshow

Eliminado do Big Brother Brasil 22 (Globo) na última terça-feira (25), Luciano Estevan, 28, recebeu diagnóstico positivo para Covid-19. A informação foi divulgada nesta sexta (28) pela apresentadora Ana Clara Lima, 24, que entrevistaria o ex-BBB no quadro "Fora da Casa" do Rede BBB, transmitido no Gshow. "Infelizmente o Luciano testou positivo pra Covid, a gente ...