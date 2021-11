Magazine Luciana Gimenez tem queixa-crime contra Jorge Kajuru arquivada pelo STF A apresentadora sentiu ofendida após Kajuru dar uma entrevista ao canal Na Lata de Antonia Fontenele se referindo a Gimenez como "mulher de programa", "mulher desqualificada" e "mulher de interesse

A apresentadora Luciana Gimenez, 52, teve sua queixa-crime contra o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) por injúria e difamação arquivada pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Isso aconteceu após seus advogados não conseguirem imputar com clareza nos autos o fato criminoso pelo qual Kajuru é acusado. As informações são do próprio STF disponibilizadas ao jornal Folha ...