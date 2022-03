Magazine Lucas vence Prova do Anjo no BBB 22 e dá Monstro para Eliezer e Gustavo A desclassificação de Paulo André logo na primeira etapa da disputa provocou protestos de internautas. Hashtags com a palavra injustiça chegaram a ficar entre as mais comentadas no Twitter

Lucas venceu a Prova do Anjo do BBB 22 (Globo), realizada na tarde deste sábado (19). A dinâmica consistia em uma busca por cinco cards do patrocinador escondidos em um banheiro gigante, 70% maior que um normal. De dois em dois, os participantes disputavam para saber quem achava os cinco cards o mais rápido possível, em um esquema de mata-mata. Cada rodada chegav...