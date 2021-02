Magazine Lucas Penteado deixa o BBB 21 após perseguição de vários jogadores Ator trocou beijos com Gilberto durante a madrugada na festa Holi

O participante Lucas Penteado deixou o BBB 21 (Globo) na manhã deste domingo (7). O anúncio foi feito aos participantes agora há pouco. "Vocês agora são 18, lembrem-se do que vieram fazer aqui", limitou-se a explicar a produção dentro da casa. Enquanto a Festa Holi Festival ainda estava acontecendo na área externa, o ator arrumou as malas e foi até a porta do Con...