O grupo VIP desta semana não está contente com as atitudes de Lucas, em especial quando se trata do cardápio do engenheiro de produção. Bárbara, Laís, Eliezer, Jade e Vinicius reclamaram que o capixaba estaria consumindo toda a comida e deixando os outros brothers sem opções.

Na manhã desta segunda-feira (7), eles ainda disseram que Lucas foi o que menos doou estalecas na hora de fazer as compras da semana, apesar de ter sido uma quantia alta. As reclamações se iniciaram quando Eli disse que iria preparar ovos para comer, e Bárbara brincou dizendo que ele devia aproveitar enquanto o estudante de medicina não estava lá.

Durante a conversa, os outros membros do VIP disseram que ele está comendo exageradamente. Jade mostrou que a granola já havia acabado, e Vinicius reforçou que nem chegou a experimentar o grão. Além disso, a líder da semana também percebeu que o queijo prato havia acabado.

Jade disse que não come presunto, e sem o queijo, ficaria sem recheio em seus lanches. Os brothers contaram que Lucas costuma utilizar quatro fatias de queijo quando prepara suas crepiocas. "Ele faz dez refeições em uma", disse Eliezer.

Bárbara ainda disse que ele não costuma lavar toda a louça, e limpa só a que sujou. "Se tiver dois copos na pia, ele só lava o dele", disse. "Ele fazia isso na xepa também". Jade afirmou que irá conversar com o estudante de medicina, para chamar a atenção e fazer com que ele pense mais no coletivo.

Em seguida, eles decidiram fazer uma brincadeira com Lucas e esconderam a comida. Bárbara tirou da geladeira itens como queijo, presunto e outros que estavam na gaveta de legumes. Nas redes sociais, fãs do programa comemoraram o desentendimento que o brother está causando.

"Bom se o Barão da Piscadinha entrou para o VIP por sorteio, comeu tudo que devia e nem embalagem jogou fora, depois de votar no Tiago e sair no bate e volta, ele está obrigando a gente a se apegar. Se fosse na xepa era 'paia', mas no VIP que tem três patricinhas é tudo o que precisamos", escreveu um.

"O Lucas comeu o chocolate branco que é o favorito da grande menina Jade, comeu ovo adoidado e acabou com a granola em três dias. O melhor é que ele não foi nem convidado para o VIP", comentou outro. "É o tipo de entretenimento que eu gosto."

"Salve esse BBB Lucas! Coma essa comida toda do VIP", disse outro. No entanto, outros reprovaram a ação do engenheiro de produção. "Povo do VIP indignado que acabou a granola e o queijo em menos de 72 horas. Lucas come demais mesmo", disse uma.

"Assim, quando se entra no BBB é preciso pelo menos o mínimo de coletividade. Se você tem seus costumes aqui fora principalmente em relação à comida, no BBB você tem que se desprender disso!", apontou outra.

O brother ficou no grupo VIP após escolher uma das quatro consequências designadas pela líder Jade, na última quinta-feira (3). Após ser indicado ao Paredão neste domingo (6), o estudante de medicina venceu a prova Bate e Volta, garantindo mais uma semana de permanência no BBB.