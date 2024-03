Magazine Lucas Buda, Isabelle e Yasmin Brunet estão no 12º Paredão do BBB 24 Vencedor da Prova do Anjo, Lucas Buda imunizou Leidy Elin. No entanto, o brother não ganhou a imunidade, já que tirou como consequência da Prova do Líder um lugar direto no Paredão

O 12º Paredão do BBB 24 (Globo) está formado entre: Lucas Buda, Isabelle e Yasmin Brunet. Lucas Buda, vencedor da Prova do Anjo, imunizou Leidy Elin. No entanto, o brother não ganhou a imunidade, já que tirou como consequência da Prova do Líder um lugar direto no Paredão. "Admiro a luta, a personalidade, a força. Sempre lutou pela vida.", disse Buda sobre Leidy...