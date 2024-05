Magazine Luana Piovani critica Neymar e lamenta adoração dos filhos pelo jogador Não é a primeira vez que Piovani deixa claro que não gosta do amigo do ex-marido Pedro Scooby e o considera um péssimo exemplo para os três filhos - Dom (12 anos) e os gêmeos, Bem e Liz (8 anos)

Luana Piovani voltou a criticar o atacante Neymar nesta terça-feira (28). A atriz reprovou a posição do jogador de futebol que se mostrou-se favorável à privatização de praias brasileiras. "O meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar, imagina se isso é ídolo?", disse ao comentar o assunto. Não é a primeira vez que Piovani deixa claro que não gosta do amigo do ex-...