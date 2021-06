Magazine Luan Santana marca para 17 de junho lançamento do clipe de 'Morena' Esse será o primeiro projeto do cantor na nova gravadora, a Sony Music

O cantor Luan Santana, 30, marcou para a próxima quinta-feira (17) o lançamento de seu mais novo clipe da música "Morena". As filmagens foram feitas em São Paulo e contaram com a participação da modelo americana Natalia Barulích, 29, ex-namorada de Maluma,27. Esse será o primeiro projeto dele na nova gravadora, a Sony Music. A intenção do músico é dar o start na car...