Magazine Luan Santana lança clipe de 'Aparências' no TVZ (Multishow) desta sexta (4) Registro foi feito em dezembro de 2019 entre o cantor e sua família

O cantor Luan Santana, 29, lança nesta sexta-feira (4) com exclusividade no TVZ (Multishow) seu mais novo clipe, “Aparências”. Trata-se do primeiro clipe do projeto sobre modões que o cantor apresenta na TV. O programa começa às 18h30. “Aparências”, clipe da música que integra o “Confraternização Família Santana”, é um projeto que nasceu casualmente do registro feito ...