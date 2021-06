Magazine Luan Santana grava clipe com Natalia Barulích no centro de SP Juliette foi a escolhida do cantor para o clipe, mas a advogada e maquiadora paraibana não aceitou o convite

Após a recusa de Juliette Freire, 31, Luan Santana, 30, gravou em São Paulo cenas do clipe "Morena" ao lado da modelo americana Natalia Barulích, 29. A campeã do BBB 21 foi a escolhida do cantor para o clipe, mas a advogada e maquiadora paraibana não aceitou o convite. Ela foi substituída por Natalia, influenciadora com 3,6 milhões de seguidores nas redes sociai...