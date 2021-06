Magazine Luan Santana estreia na Sony Music com superprodução Lançamento do single que está agendado para 17 de junho conta com a participação da DJ e modelo internacional, Natalía Barulích

Como o roteiro em estilo de curta-metragem, o videoclipe “Morena”, primeiro single de Luan Santana para a gravadora Sony Music, traz o cantor no papel de um detetive policial, que tem um caso de amor com uma colega de trabalho interpretada pela modelo internacional, Natalía Barulích. Gravado nas ruas de São Paulo, com uma história cheia de ação e adrenalina, o clip...