Magazine Luan Estilizado anuncia EP “Luan no Churrasco” Com seis faixas, o público vai conferir canções inéditas e regravações de sucesso!

O cantor Luan Estilizado lançou nesta quinta-feira (22), o EP “Luan no Churrasco” para animar os dias dos forrozeiros. O projeto que conta com canções inéditas e regravações já está disponível em todas as plataformas digitais. Entre as músicas escolhidas para compor o EP está a canção “Nega vem me amar”, que entrou no repertório aos 45 minutos do segundo tempo e apaixonou o...