O puerpério, fase pós-parto, tem sido difícil para a dançarina Lorena Improta, 28. Após dar à Luz Liz, sua primeira filha com o cantor Léo Santana, 33, Lore diz que tem tido privações de sono e que chora por qualquer coisa.

"Estou passando por uma melancolia, acho que hormonal, e toda hora eu chorava e eu pensava que teria que estar bem para poder voltar aqui. Além disso, estou dedicando meu tempo à Liz e também tive uma fase muito difícil na amamentação", disse.

De acordo com ela, após muitas conversas com mães, ficou sabendo que essa fase vai passar. "Minha mãe, minha sogra, as irmãs de Léo estão me ajudando muito. Eu tenho uma boa rede de apoio. Meu choro não é de tristeza, é só uma angústia que vem", emendou.

"Eu e Liz estamos bem e voltando aos poucos por aqui, entendendo essa nova rotina e esse turbilhão de hormônios", finalizou a dançarina.

Na manhã do dia 26 de setembro, nasceu Liz. Ela veio ao mundo com 48 centímetros e 2,8 quilos por meio de um parto normal.

"E você chegou minha pequena Liz, minha luz. Dia 26 de setembro, dia de São Cosme e Damião, santos protetores das crianças, com 2,8 kg e 48 cm", escreveu Improta no Instagram, citando em seguida um trecho da canção "Anunciação", de Alceu Valença.

"Eu não tinha dúvidas 'que tu virias numa manhã de domingo'. (Essa música sempre me emocionou demais e eu sabia que tinha alguma ligação nisso.) Em plena primavera, nosso pequeno lírio chegou tão cheia de pureza e espiritualidade para florir ainda mais o nosso jardim encantado. Não foi à toa que sonhei com o seu nome. Você é realmente uma 'promessa de Deus'", finalizou.