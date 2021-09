Magazine Livro-reportagem sobre vida e trabalho dos feirantes de Palmas é lançado nesta sexta-feira, 10 Obra é da jornalista Lauane dos Santos, ex-repórter do Jornal do Tocantins; autora escreveu o livro em 2017 e o publicou com o apoio do Promic

Nesta sexta-feira, 10, será lançado o livro-reportagem Banca Exposta, obra escrita pela jornalista Lauane dos Santos, ex-repórter do Jornal do Tocantins, que narra a vida e o árduo trabalho dos feirantes que atuam na Feira da 304 Sul, em Palmas. O lançamento ocorrerá às 19 horas, no Instagram oficial do projeto e contará com a interpretação da Língua Brasileira de Sinai...