Magazine Livro detalha brigas e agressões entre atores nos bastidores de 'Grey's Anatomy' A jornalista Lynette Rice destrincha brigas, emoções, saídas de atores e muito mais na obra "How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy", que conta com entrevistas exclusivas. A data de lançamento no Brasil ainda não foi divulgada

Os bastidores da série de sucesso "Grey's Anatomy" sempre foram quentes e com direito a brigas e até agressões. É o que diz o livro recém-lançado "How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy", da jornalista Lynette Rice. A revista People divulgou alguns trechos da obra sobretudo sobre uma grande discussão que levou o ator Isaiah Washington, o médico Presto...