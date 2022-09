Magazine Livro de poesia do escritor Gilson Cavalcante é indicado a prêmio entre países lusófonos O livro “A Arte de desmantelar calendários” é finalista na categoria “Poesia”

O poeta e jornalista tocantinense Gilson Cavalcante é finalista do 1ª Prêmio Candango de Literatura com a obra “A Arte de desmantelar calendários”. O livro de poemas lançado no ano passado, com apoio da Lei Aldir Blanc, é o 10º da sua carreira. Gilson disse ao JTo ter sabido da indicação de madrugada, ao ler uma mensagem de parabéns, o que o levou ao site da pre...