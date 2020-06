Magazine Live do Violeiro com Claudivan Santiago a partir das 14h de domingo, 7 Evento contou com divulgação de dois ícones da música caipira, Sérgio Reis e Renato Teixeira;confira o convite virtual dos músicos para a live que será transmitida a partir das 14 horas

O violeiro Claudivan Santiago realiza neste domingo, dia 7, às 14h, a "Live do Violeiro" com transmissão a partir de Brasília. O convite para o evento contou com a divulgação de dois nomes consagrados da música caipira clássica, Sérgio Reis e Renato Teixeira. Os dois divulgaram vídeos nas redes sociais ressaltando a qualidade do trabalho artístico...