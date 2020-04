Magazine Live de Marília Mendonça atinge 3,3 milhões de espectadores e bate recorde de Jorge e Mateus A cantoria online aconteceu na noite de quarta-feira (8) na plataforma do YouTube e contou com a presença de um intérprete para pessoas com deficiência auditiva

A cantora Marília Mendonça realizou uma live no YouTube na noite desta quarta-feira, 8, em que cantou algumas de suas músicas mais conhecidas diretamente da sala de sua casa. Na transmissão, que contou com a presença de um intérprete para pessoas com deficiência auditiva, em pouco tempo o número de pessoas assistindo ultrapassou os 3,1 milhões, recorde da live realizada d...