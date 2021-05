Produzida pela empresa CDA Alimentos e Tio Jorge, a Live "Batom de Cereja" da dupla sertaneja Israel & Rodolfo, arrecadou 362 toneladas de alimentos. A atração, apresentado pelo locutor Cuiabano Lima, trouxe a presença de Caio Afiune, ex-BBB, que cozinhou os alimentos da marca durante o show no quadro ‘Na Cozinha com os Bastião’.

Ao todo, 302 toneladas foram doadas pela Tio Jorge e 60 toneladas foram feitas pelos parceiros, que serão destinados às ONG´s e instituições que combatem a fome e a pobreza. Segundo a organização, as doações serão distribuídas ao longo dos próximos seis meses para que dessa forma, em meio a pandemia, as entidades sejam abastecidas até o fim do ano.

O show foi transmitido na primeira hora pela Multishow e prosseguiu pelo canal do youtube da dupla, com mais de 4 milhões de visualizações e ficou no TOP Trends do twitter durante a live com as hashtags #LiveBatomDeCereja, #Piruca e #Isrealerodolfo.

Com 5h30 de duração, a transmissão contou com participações especiais como Rio Negro & Solimões, Vitor Fernandes, Tierry, Gaby Martins e Matheuzinho. Além dos participantes convidados, a dupla recebeu a ligação por vídeo chamada da ganhadora do BBB21 Juliete Freire. A live teve grande participação do público nas redes sociais.

CDA ALIMENTOS

A CDA Alimentos com mais de 30 anos de atuação no mercado nacional produz alimentos com qualidade promovendo e desenvolvendo gente e produtos com excelência, gerando valor para clientes, colaboradores acionistas e sociedade. Valorizando a responsabilidade socioambiental e reafirmando seu propósito de nutrir felicidade transformando alimento em vida.



TIO JORGE

Tio Jorge é uma marca da CDA Alimentos que foi criada pensando no público que prioriza qualidade, os produtos da família Tio Jorge são beneficiados com a mais alta tecnologia e equipamentos de última geração, para levar produtos de qualidade e excelência para a mesa da família Brasileira. Tio Jorge é uma das marcas mais lembradas pelo consumidor, duas vezes 1° colocada do segmento Top Of Mind de Brasília, além de outras premiações.