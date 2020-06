Magazine Live com Eletra em show junino quer arrecadar doações para Casa de Maria Evento no YouTube quer arrecadar doações para a Casa de Maria e músicos palmenses

A cantora Eletra fará live show “Arraiá da Cumade” no canal dela no YouTube, na quinta-feira 18, a partir das 19h30 para arrecadar doações. Segundo a cantora, as doações irão para a igreja Casa de Maria e para os músicos palmenses que estão sem trabalho neste período de isolamento social em razão da pandemia de Covid-19. O show será em homenage...