Lita Maria lança novo livro "Sobre Dora e dores" nesta terça-feira Obra fala sobre dores e perdas

A escritora Lita Maria lança nesta terça-feira, 28, o romance “Sobre Dora e dores”, que revela o cotidiano sofrido dos moradores do povoado de Campineira do Anu Preto. O lançamento será às 10 da manhã, no IFTO, câmpus de Porto Nacional e pelo Youtube da artista. Na obra a vida escoa lentamente no ritmo das tramas dolorosas que emolduram o cotidiano da carpid...