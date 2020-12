Magazine Listas com os resultados finais dos Editais da Lei Aldir Blanc são divulgadas Valor a ser distribuído por meio da lei emergencial é de R$ 17,5 milhões

A Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa divulgou as listas com os resultados finais dos aprovados para receber os recursos dos Editais da Lei Aldir Blanc. Os nomes estão disponíveis no site da Adetuc e serão no Diário Oficial do Estado e no Mapa Cultural. Conforme a Adetuc, esses projetos aprovados receberão devem...