Magazine Lilia Schwarcz toma posse na ABL e saúda sua abertura a 'populações minorizadas' A cerimônia na noite desta sexta-feira na sede da ABL, no centro do Rio de Janeiro, teve presença da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, do ministro Silvio Almeida, da pasta de Direitos Humanos, e do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante

Diante de uma Academia Brasileira de Letras lotada, com discursos marcados pela pauta antirracista, a historiadora Lilia Schwarcz, de 66 anos, tomou posse como imortal. A cerimônia na noite desta sexta-feira na sede da ABL, no centro do Rio de Janeiro, teve presença da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, do ministro Silvio Almeida, da pasta de Dir...