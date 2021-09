Chegou ao fim o casamento entre a atriz Letícia Almeida e o ator Bruno Daltro. A revelação foi feita por ele mesmo nas redes sociais.

"Em respeito aos fãs e à imprensa, comunico que meu casamento chegou ao fim. Para preservar a mãe da minha filha e as nossas famílias, me reservo ao direito de manter no âmbito familiar os motivos do nosso rompimento", postou.

Letícia, apesar de também não falar abertamente sobre o fim, respondeu a uma seguidora que perguntou se ela estava sozinha. "Solteira e feliz", postou.

Em maio de 2020, em meio à pandemia, Letícia deu à luz sua segunda filha, Maria Teresa. "O grande dia chegou e foi lindo, especial e único", anunciou ela ao publicar uma foto do nascimento em seu perfil no Instagram.

"Maria Teresa, você chegou soberana assim como o significado de seu nome, pra consolidar tudo que Deus havia me prometido. Bruno, obrigada por ser o homem mais dedicado em ser melhor a cada dia. Sempre ao meu lado", acrescentou ela na ocasião.

Foi em meados de 2019 que foi revelado que Letícia estava namorando o ator Bruno Daltro, que já interpretou o vilão Nebuzaradã na novela "O Rico e Lázaro".

Letícia ganhou o noticiário em 2018, ao descobrir uma gravidez enquanto reatava o namoro com o cantor Saulo Poncio. Quando foi feito o teste de DNA, acreditava-se que ele era pai da menina, Maria Madalena, que havia nascido em fevereiro daquele ano.

Ao descobrir que não tinha o DNA compatível com a criança, Saulo contou a notícia em seu Instagram, dizendo que já havia registrado o bebê como seu filho. A reviravolta fez com que as suspeitas recaíssem em cima do cantor Jonathan Couto, casado com Sarah Poncio, que é a irmã de Saulo Poncio.

Outros exames foram feitos em clínicas particulares para confirmar a paternidade. O teste feito com Jonathan, cunhado da atriz, deu positivo. Posteriormente, Letícia confirmou que Jonathan era o pai da criança.