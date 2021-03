Magazine Leoni é condenado a pagar R$ 50 mil a Paula Toller por danos morais Mais recentemente, Paula Toller havia sido condenada pela 2ª Vara Empresarial do Rio a pagar indenização por dano material ao cantor

Leoni, 59, um dos fundadores do Kid Abelha, terá de indenizar a cantora Paula Toller, 58, no valor de R$ 50 mil em processo movido por danos morais. A 16ª Câmara Cível do TJ do Rio confirmou a sentença que condenou Leoni. Ele foi processado por usar suas redes sociais para divulgar um trecho alterado da música "Pintura Íntima", em favor de Fernando Haddad, durant...