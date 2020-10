Magazine Leonardo Póvoa lança obra infantil "Palmas e as Corujas" com experiência audiovisual e mapa digital Obra tem versões impressas e digitais e texto em formato poético tem fácil interpretação

Com inspiração nas famosas casinhas de corujas da Capital, o escritor e poeta Leonardo Luiz Ludovico Póvoa publicou sua terceira obra literária “Palmas e as Corujas”. O livro retrata de forma artística e literária a cidade junto com as casas de corujas e a leitura é direcionada às crianças em momento de aprendizagem. O texto tem formato poético com fácil interpretação. “Para as cri...