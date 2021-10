Magazine Leo Pinheiro consegue virar a cadeira dos quatro jurados no The Voice Brasil desta terça Na atração global, Léo cantou a música 'Bar do Balacobaco', de Arnaud Rodrigues, humorista, cantor e compositor que morou na capital tocantinense nos últimos anos de vida e morreu em 2010, em um naufrágio no lago de Palmas

O cantor e compositor Léo Pinheiro, de 36 anos, se apresentou nesta terça-feira, 26, na estreia da 10ª temporada do The Voice Brasil, da Rede Globo. Léo conquistou os quatro técnicos do programa e escolheu ir para o time de Carlinhos Brown. Na atração global, Léo cantou a música 'Bar do Balacobaco', de Arnaud Rodrigues, humorista, cantor e compositor ...