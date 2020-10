Magazine Lei Aldir Blanc: 92 municípios têm planos aprovados e outros 38 ainda não fizeram planos Os demais municípios tocantinenses estão em fase de avaliação ou diligência; confira entrevista de artistas e representantes à CBN Tocantins

Com o fim do prazo para a adesão à Lei de Emergência Cultural, a Lei Aldir Blanc, o Tocantins tem 92 municípios aprovados, conforme os dados do Sistema Nacional de Cultura, do Ministério do Turismo. Os números indicam que 65 cidades já receberam os recursos e 38 ainda não fizeram o plano. Os demais municípios tocantinenses estão em fase de avaliação ou diligência....