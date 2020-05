Neste sábado, 2, a partir das 15 horas, tem muita música boa com o cantor Leandro Macedo em uma live diretamente do perfil do artista no Instagram (@leandromacedooficial). Com um repertório que animado e contagiante, o músico garante que o objetivo é levar descontração para quem está em casa em tempos de isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A apresentação também poderá ser vista pelo perfil do restaurante Ermenilde (@ermenilde).

No repertório o melhor do samba rock e quem acompanhar a apresentação on-line também vai poder contribuir com os músicos e com toda a equipe de produção envolvida no evento. O artista acredita que a música é uma das ferramentas que as pessoas podem usar para atravessar momentos de dificuldade como este que o mundo enfrenta. “Acreditamos que a arte e a solidariedade das pessoas são requisitos essenciais para atravessamos esse momento tão doloroso em nosso País e no mundo”, destaca Macedo.