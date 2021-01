Magazine Laerte recebe alta do hospital depois de ser internada com Covid-19 Cartunista teve piora no quadro de saúde na semana passada e chegou a ser transferida para a UTI, onde ficou três dias

A cartunista Laerte Coutinho recebeu alta do InCor, Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, em São Paulo, na manhã deste domingo (31). Ela dará continuidade ao tratamento contra a Covid-19 em casa a partir de agora, segundo nota encaminhada pelo hospital à Folha. Internada no instituto desde 21 de janeiro com o novo coronavírus, a cartunista teve uma pi...