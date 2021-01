Magazine Lady Gaga pede paz, J-Lo fala espanhol e jovem poeta negra marca posse de Biden A transmissão do evento começou às 12h, nos principais canais de notícias

Foi vestindo as cores de bandeira americana, azul-marinho e vermelho, que a cantora Lady Gaga subiu ao palco para cantar o hino nacional na cerimônia de posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, nesta quarta (20). A transmissão do evento começou às 12h (horário de Brasília), nos principais canais de notícias e no YouTube da Comissão de Inauguração Presid...