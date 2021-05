Magazine Lady Gaga diz que engravidou após estupro, o que resultou em isolamento por meses Estupro sofrido pela cantora aconteceu quando ela tinha 19 anos deixou marcas profundas no corpo e na mente da artista

O estupro sofrido pela cantora Lady Gaga quando ela tinha 19 anos deixou marcas profundas no corpo e na mente da artista. Segundo ela, o abuso sexual resultou em uma gravidez. As revelações foram dadas na série de entrevistas "The Me You Can't See", que estreia nesta sexta (21), na Apple TV +. "Eu tinha 19 anos, já trabalhava no ramo e um produtor me disse: 'tire ...